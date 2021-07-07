三陽工業(2206)今上午舉行股東常會，決議每股配發1.3元現金股利。董事長吳清源表示，將在營運三大支柱─載具、不動產、儲能與電動車發展下，今年開始進入第三個階段「恢復榮耀」。

三陽股東常會通過109年財務報告，109年合併營收達407.74億元，較前一年同期增加22.14%，營業利益19.59億元，較前年同期增加334.52%，稅前淨利24.93億元、較前年同期增加3.48%，淨利20.51億元、稅後每股盈餘（EPS）2.41元。

三陽董事長吳清源提到去年整體車市需求強勁，帶動銷售量能增加，去年市場總銷量103萬5823台機車，成長率14.8%。因受航運及原料短缺影響，產能面臨高度壓力。經內部及供應鏈的共同努力，去年12月三陽二輪市佔率仍提升至32.2%，公司業績持續上揚。未來將在營運三大支柱：載具、不動產、儲能與電動車，穩定耕耘成長與茁壯。

吳清源在致詞中表示，由於在過去五年持續努力，營收及市佔率皆達到公司重要的里程碑，讓三陽的招牌再次閃耀，未來三陽將在安定、發展、恢復榮耀的三大階段中持續發展。吳清源深具信心表示，「恢復榮耀不只是三年，我們期待一直延續下去」。

吳清源在致詞中表示，進到三陽已經進入第七個年頭，以前進到三陽的時候我們就規劃三個經營階段：第一個階段叫做安定，第二個階段叫做發展，第三個階段恢復榮耀，今年開始我們進入第三個階段，第三個階段當然就不是只有三年，我們期待恢復榮耀是一直延續下去，這才是我們希望的。要支撐長久的榮耀概念，當然需要三陽核心最重要的三點：1.品質概念、2.服務、3.創新。

吳清源指出，未來三陽除了榮耀以外，要如何增加營收跟發展，主要分為三個領域：1.載具領域要繼續發展下去、2.公司有經驗而且可執行的不動產這個領域要繼續發展下去、3.跟現在環保各方面都有關係的儲能跟電動車。

吳清源特別強調恢復榮耀需以品質、服務、創新為根本，讓三陽從品質的要求，做到體質的強化。例如甫於6月發表的DRG BT R-Edition七期新車，三陽全面升級動力、安全及外觀，DRG車系自2019年10月發表，短短一年半已經累積40000台銷售(含海外出車)，未來將推出更多車款，樹立三陽第一品牌的形象。