合庫金(5880)旗下合庫銀行統籌主辦安馳(3528)等值美金6000萬元之聯貸案，已成功完成募集，此次聯貸主要用途為償還金融機構既有負債暨充實中期營運週轉金，由合作金庫商業銀行擔任統籌主辦兼管理銀行，臺灣銀行、彰化商業銀行、華南商業銀行、臺灣土地銀行、第一商業銀行及兆豐國際商業銀行等共同參與，超額認購至167％，最終以等值美金陸仟萬元結案，已順利完成簽約。

安馳成立於89年，主要從事半導體相關零組件代理經銷業務，並以工業控制相關領域利基型市場為主。安馳除深耕既有產線外，亦積極開發新產品，並續深化工業控制及物聯網相關應用領域，致力於將代理產品升級為整合方案，聚焦人工智慧物聯網(AIoT)、雲端與邊緣運算及5G傳輸等三大新興應用領域，持續爭取新代理權及拓展原代理品牌之市場開發，將提供予客戶一站購足之服務及提升市占率。

合庫銀積極推動「公股攜手，兆元振興」方案，針對6大核心產業以及進行國際鏈結布局、具創新及轉型升級之企業，訂定貸款專案，提供振興產業所需資金，並透過全國270家營運據點，已積極協助超過10000家企業取得營運發展、轉型及升級所需資金，成績表現優異。

合庫金累計前5月稅後純益82.83億元，年增28.1%，每股稅後純益（EPS）為0.59元。合庫金今年前五月金控獲利大幅成長，主要是受惠合庫銀行營運量增加、利息淨收益與手續費收入增長以及呆帳費用大幅減少所致。