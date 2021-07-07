中國常駐聯合國日內瓦代表團蔣端公使當地時間6日在人權理事會第47屆會議，持續抨擊美英加等國人權劣跡。譴責加拿大嚴重侵犯原住民婦女和女童權利，指摘美英等國帶給敘利亞民眾苦難。

人權理事會第47屆會議議程自6月21日到7月13日。會議初始，加拿大率先針對涉華問題共同發言，代表美國、英國等西方國家，以涉疆等問題，指控中國人權狀況。中國代表有備而來，也以加美英各國的移民問題、強迫勞動、販賣人口、殺害平民等「錯誤做法」，逐日回擊。

代表團公使蔣端6日在婦女權利年度專題討論會上發言，指近期加拿大接連曝出原住民寄宿學校舊址發現1000多無名墓葬和大量遺骸的消息，大量原住民兒童在寄宿學校受到虐待和強暴。加拿大還對大批原住民婦女和女童施行強迫絕育。

中方呼籲對加拿大所有原住民婦女和女童被殘害案件進行全面、公正調查，確保所有責任人被繩之以法。加拿大不能以簡單道歉敷衍了事，必須採取實際行動糾正錯誤。

中方也敦促加拿大打擊其國內持續存在的針對非洲人和非洲人後裔、亞洲人和亞洲人後裔，特別是婦女和女童的種族歧視和仇恨犯罪。

中國代表6日並在人權理事會第47屆會議發言指出，必須關注美國、英國等對敘利亞人民所受苦難應負的責任。今年是敘利亞危機爆發10周年。應由敘利亞人民自主決定國家的未來。

美國、英國等對敘利亞現狀負有不可推卸的責任。當年，美國、英國等僅憑“白頭盔”組織擺拍的視頻，就悍然對敘利亞發動空襲，造成大量無辜平民傷亡、流離失所。美、英等大肆對敘利亞實施單邊強制措施，嚴重阻礙敘利亞經濟社會發展和抗疫努力。

此前，中方代表在發言就已揭露「五眼聯盟」國家嚴重侵犯公民隱私權，一些國家出於政治目的編造散布虛假資訊。6月24日，蔣端代表觀點相近國家做共同發言，批評有關國家的軍事干涉行為損害人權。6月30日，中國代表團在與法外處決問題特別報告員互動對話時，點名美國、英國、澳洲等國軍人在海外軍事行動中濫殺平民，犯下嚴重戰爭罪行之種族滅絕罪、反人類罪等多方面錯誤行為，深表關切。並敦促有關國家採取行動，包括展開公正調查以及向受害國及其人民進行賠償。