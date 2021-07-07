港星熊黛林（Lynn）2016年嫁給百億富豪郭可頌，晉升當貴婦的熊黛林，人氣依舊很夯，熊黛林日前就俏麗出席醫美代言活動，熊黛林尺度大開、自爆夫妻閨房秘密，同時，熊黛林也罕見談舊愛郭富城，由於熊黛林和郭富城常一前一後發文曬恩愛，頗有較勁誰比較幸福的火藥味，對此，熊黛林則強調，絕對沒有故意發文。

熊黛林和香港天王郭富城曾有過一段7年戀情，兩人最後分手收場、各自嫁娶，不過熊黛林和郭富城多次都剛好一前一後發文放閃，引發外界揣測，雙方在暗自較勁誰比較幸福，根據《星島日報》報導，熊黛林強調，她不知道和郭富城前後發文，熊黛林表示，自己其實很懶、不愛發文，是公司要求她露面、經營社群，而且有些日子是固定的，例如孩子生日，這就一定要發文，無可避免。

熊黛林豪開深V，亮麗出席活動。（圖／取材自熊黛林 Instagram）

模特兒出身的熊黛林天生麗質，40歲仍有俏麗顏值和魔鬼身材，以醫美代言人身分亮相的她，也大方秀窈窕身材曲線，熊黛林還尺度大開、自爆夫妻閨房秘密，透露老公看到她復工後，態度都變得熱情很多，另類曬恩愛閃瞎全場。

而熊黛林生完雙胞胎女兒後，就火速恢復名模身材，她是否有意為老公再生兒子？熊黛林則秒答：「不生啦」，熊黛林感嘆自己40歲了，上一胎生完就胖了20多公斤，熊黛林求饒直呼：「不想再減肥，很辛苦」。