【旅遊經 編輯部報導】

全台防疫等級升至第三級，許多民眾已居家長達一個多月，想念南台灣自由的風、熱情的太陽嗎？恆春半島在地的旅行社-島風行旅在疫情期間，持續推動線上旅遊和體驗活動，陪伴大家度過居家防疫的日子。活動內容有適合親子一起手作的點心烘焙和食魚教育、富有知識涵量的梅花鹿探尋和佳樂水岩之呼吸課程、輕鬆休閒的恆春古城解說和海生館後場導覽，還有免費觀賞的恆春半島風景影片，七月天天都有不同內容供選擇。

參與的朋友可透過網路與大家互動，還能因此認識新朋友，相當有趣。為顧及更多不同需求的客人，島風行旅在七月推出系列線上的遊程體驗活動，包含原本已推出的「啤酒之夜」和「食魚教育」，帶大家認識啤酒歷史文物和製作魚丸料理，還有帶大家走出戶外的「老城在在」、「梅花鹿探尋」、「佳樂水-岩之呼吸」和「海生館-神秘的研究室」等遊程，也有非常適合親子手作的「烘焙Home Bake」課程，甚至還有免費觀賞的「恆春半島空拍影片」等。

線上的「岩之呼吸」課程，讓學生在家也能進入佳樂水保護區，認識超多不同地質風貌(圖/旅遊經 提供)

「線上梅花鹿小學堂」讓孩子在家也能與大自然互動學習(圖/旅遊經 提供)

線上的「海生館遊程」帶大家進入鮮少公開的館藏標本室！(圖/旅遊經 提供)

「老城在在」線上旅遊帶大家走進恆春古城(圖/旅遊經 提供)

線上的烘焙課程非常適合親子一同手做 (圖/旅遊經 提供)

島風行旅營運長林志遠表示，原先推出的線上遊程比較適合成人，考量暑假期間許多學生無法到校或安親班上課，設計推出國小、國中到高中生不同階段的線上學習內容。規劃了「老城在在」、「梅花鹿探尋」和「佳樂水-岩之呼吸」等遊程，有恆春古城導覽、梅花鹿生態知識分享、佳樂水地質景觀解說等！

手作部份，這次安排新推出的「烘焙HomeBake」，邀請到恆春的知名點心手作老師-柚子老師，要在線上帶大家製作起司蛋糕和黑豆泥布朗尼。這兩款點心製作過程非常簡易，適合小朋友和家長共同完成，讓親子之間增進趣味，如果不知如何準備食材，還能另外加購材料包，讓民眾一次做烘焙就上手！另外，業者也與海生館後場的研究中心合作直播，要帶參與民眾走進研究中心，介紹海龜收容所、珊瑚養殖區、以及滿滿各種海底生物的標本室，對於海洋生物會有大開眼界的感動。另外還有特別企劃「恆春空拍影片」，將恆春半島的風景剪輯成影片，依照海、山等不同系列在四個週日播放，一推出就大受歡迎，網友紛紛表示相當療癒。相關線上資訊，可至網站查詢。