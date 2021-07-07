針對媒體報導「資通電軍上校遭爆邀約女性部屬飲酒，夜不歸營」等情，資通電軍指揮部今(7)日表示，本部獲報後極為重視，已立即進行行政調查，並向查詢媒體澄清，有關「耍官威」、「女性軍官被迫陪同飲酒」等爆料內容，均與事實不符。

資通電軍指揮部指出，本屬劉姓軍官於3月9日外散宿期間，確有邀約多名幹部至營外餐敘，但並未出現逾越男女分際情事；惟該員已違反防疫期間不可邀約餐敘的要求，本部將依調查結果，對於該員違反軍紀要求情節，檢討嚴懲。

媒體爆導，駐地在台中新社的資訊通信聯隊資通支援第二大隊劉姓上校大隊長，竟在今年3月9日晚上邀約所屬區隊2位女性輔導長等人聚餐，甚至還續攤去KTV喝酒唱歌，隔天清晨5點多方回營區睡覺。劉姓大隊長已違反國軍兩性營規，但知情人士爆料，部隊卻官官相護僅對劉輕懲。

資通電軍指揮部強調，本部已援引為案例宣導，落實防疫作為及強化內部管理，確維軍譽。