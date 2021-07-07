行政院政委唐鳳操刀的「新冠疫苗預約平台」6日啟用，民眾搶登記，但事實上只是接種意願調查。不過系統上線僅短短一天就湧入百萬人登記，國民黨立委李德維表示，民眾急於接種疫苗的民怨已經沸騰！

李德維今（7）日在臉書表示，首先，平台是上線了，但如今並未開放全國使用，只是在金門、馬祖、澎湖小試身手，但要測試也行，問題是金、馬、澎等外島離島本來就已經開放到第10類對象接種疫苗，這壓力測試，怎麼看都像是「沒有壓力的壓力測試」。

其次，李德維提到，既然外島離島先行，但系統又讓本島的民眾也能登記，甚至連不符合資格的也能登記，但符合資格的又未必登記成功，如果有幸成功取得一組序號，但這個序號又無關接種順序，還是得等到疫苗到位被通知，再另行使用健保卡透過線上或實體預約接種。

李德維說，搞了半天，這個平台不是真的「預約」，更像是「意願調查」，讓民眾表達接種意願，然後政府再根據有多少民眾表達意願，來估算要開放到哪一類對象、多少人接種，說穿了，該平台只是炫目的包裝，最根本的問題還是疫苗到貨量與時間點，沒有疫苗，再怎麼登記還是無法預約、無法接種，民眾只能獲得某種程度的參與感，望梅止渴。

預約平台上線僅一天，逾百萬人登記，李德維認為「數字驚人！」但他也請民進黨政府千萬不要誤讀數字意涵，不是因為平台好棒棒，那是民眾急於接種疫苗的民怨，已經沸騰。