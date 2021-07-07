華航桃園機場貨運站辦公室傳出1人確認，桃園市衛生局7日早上前往進行疫調，目前匡列200多人，疫調結果可能陸續匡列增加到近800人。為了防阻疫情蔓延，連續將在今、明兩天，針對華航貨運場站中的205名員工，先全面PCR篩檢。

據了解，這次確診病例的是華航貨運站客服小組員工，先是在居家辦公的太太身體不適，於是和先生2人一走在7月5日快篩，結果為陽性，2人於7月6日PCR篩檢確診，華航貨運服務辦公室收到通知後，也進行全面大消毒。

這次確診的病例是華航貨運站客服小組員工，辦公室位於華航倉儲2樓，與華儲並沒有直接業務關係，該確診員工妻子亦為另一家航空公司居家上班的員，因為居家辦公的太太感到身體不適，因先生在桃機工作，尚未施打疫苗感到有危機，於是2人在7月5日快篩，同時結果為陽性，7月6日再進行PCR篩檢，結果確診。

桃園市衛生局獲到後，7日前往了解疫調足跡，目前先匡列200多人，陸續依疫調結果，可能會匡列近800人。

華儲表示，雖然和確診病患員工沒有直接業務關係，但會先安排160名員工在7日下午先進行快篩，以確保工作環境安全。另外，在今、明兩日，華航貨運服務場站操作服務的205人，在華儲進口迴廊，進行全面PCR檢測。但實際情況，以中央疫情指揮中心公布為主。

桃園機場貨運站相關業者，包括倉儲業者、報關行、承攬業者及相關物流等，其實早就向桃園市政府陳情，希望能納入優先施打疫苗範圍，雖然市長鄭文璨也有承諾，但至今因為疫苗量不足，仍無法排近施打優先名單中。

業者私下表示，台灣航空客運已經跌倒谷底，目前只能先靠貨運業務存活，萬一因為桃園機場貨運站大規模感染停擺，對經濟層面可能造成巨大影響，中央流行疫情中心及桃園市政府應該對台灣進出口貨運經濟上影響的考量，把桃園機場貨運站相關業者列入優先施打疫苗對象，也有業者笑稱，每次疫苗進口抵台，他們都是第一線先處理，但是他們而言，「疫苗，看得到、摸得到，卻是打不到」。