東京奧運開幕倒數16天，中華隊個項目代表隊進行最後階段的備戰，今天射箭隊出席國家運動訓練中心媒體日接受訪問，透露會透過兩場模擬賽幫助選手模擬比賽狀況、調適心情，全隊都認為，儘管有站上頒獎台這個遠大目標，但最重要的是準備好自己、做好每件事，不要被其他聲音干擾。

中華射箭隊總教練林政賢透露，中華奧運射箭代表隊已經在做最後準備工作，接下來7月8日到9日及7月13日到14日會有兩場模擬賽，幫助選手在因為新冠肺炎疫情長時間沒有國際賽刺激下，提前感受比賽氛圍，林政賢補充：「這兩場模擬賽，其中第一場因為新冠疫情，先不讓外部選手參加，但裁判、記錄組等賽事該有的規模都會準備，以模擬比賽情境來辦，第二場模擬賽就看國內疫情有沒有好轉，考慮請國內幾位優秀選手參與，幫助中華隊更加進入狀況。」

東奧備戰倒數，林政賢認為，目前到這階段，所有選手調整得不錯，現階段就是避免受傷、訓練過多，「因為選手要求高知道肩上擔子很重，所有選手一樣好。」

林政賢提到，射箭和其他運動不同，是比較偏封閉型的競賽，每一隊除了和競爭隊伍比較，更多的部分是和自己的戰爭，有許多國家射箭競賽實力出色，例如韓國隊，重點是自己做好，先不要太在意其他人，林政賢鼓勵道：「因為韓國射箭水準高，以往國際賽會講『恐韓症』，但這幾年的比賽，我們也有擊敗過韓國隊的經驗，但其他國家也不容小覷，臨場表現上大家實力差不多，就看平常練習心態把平常的拿出來。」