許多人和久未連繫的朋友碰面，「下次約吃飯吧」總會成為道別時的慣用語，不過真的有履行承諾邀約的微乎其微，對此，資深歌手鄭智化表示同樣一句話，從北中南三地的人口中講出來，意思可以說是天差地遠。

鄭智化表示即便都住在台灣，但相同一句話「下次約吃飯吧」，可是有不同解讀，他分析如果是北部人說這句話，那就是想要結束話題，為了離開隨便說說的應酬話，若是中部人，表示很想下次再約，但只要約的成，就算做其他事情沒約吃飯也可以，如果是南部人，那就是真的要約吃飯，而且會帶你去吃公認好吃的美食，接著附上註解「台北人比較假、台中人比較真，南部人直率熱情」。

對此，網友也紛紛回應：「難怪我去高雄時，高雄的朋友都很熱情的請我吃飯」、「南部人約吃飯都是來真的」、「大部份人只要移居到大城市，就會習慣越客套」、「北、中我不清楚，不過南部那段分析真實在」、「南部人純樸， 說話不會拐彎抹角」、「我是中部人，這句話我不隨便講」、「我是台北人，都直接回答好呀」。

鄭智化活躍於90年代華語樂壇黃金時期，以創作才子之姿脫穎而出，唱紅《星星點燈》、《水手》等經典金曲，更被外界譽為「夢想歌手」，婚後將事業重心移往大陸，投身IT產業外，也繼續最熱愛的歌唱演出。