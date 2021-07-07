針對外界關注油價及電價議題，行政院發言人羅秉成今（7）日表示，對於7月民生用戶不實施夏季電價，已請經濟部進行整體評估。同時，將持續關注國際原油價格、疫情與經濟連動趨勢，並採取妥善應對措施，以減輕油價上漲對民生造成影響。

羅秉成表示，6月24日通過的「紓困4.0精進作為」已宣布緩調6月民生電價、不實施夏季電價，約有1000萬用戶受惠。7月是否仍不實施夏季電價，已請經濟部就夏季電價抑低用電尖峰負載成效、台電自行吸收電費減收的財務負擔及疫情後續發展，進行整體評估。

油價方面，羅秉成指出，目前國內油價是依照浮動油價公式每周計算調整。為避免國際原油價格大幅波動，連動影響國內油價大漲，政府本已設定緩漲措施，依油價區間由政府及中油吸收部分漲幅，使油價趨勢平穩，不至於因快速漲價而造成衝擊。

羅秉成強調，近期國內油價持續調漲，主要受國際原油價格持續上漲牽動，但目前國內油價仍維持亞洲鄰近國家最低價，不會高於日本、韓國、香港、新加坡。後續會持續關注國際原油價格、疫情與經濟連動趨勢，並採取妥善應對措施，以減輕對民生造成影響。