日股7日晶片族群表現不佳，加上新冠疫情影響，早盤收盤時，日經收28,363.82點，跌279.39點、或0.98%。同時，東證收1,938.42點，跌16.08點、或0.82%。

晶片類股拖累大盤，東京威力科創跌0.98%，愛德萬測試跌1.34%，信越化學大跌3.67%。

岩井宇宙證券認為，疫苗接種率似乎已裹足不前，東京新確診數量正在增加，疫情嚴峻下東奧又要復賽，因此找不到利多消息可激勵股市。

根據日本當地媒體報導，在日本民眾愈來愈擔心疫情會因舉辦東奧而擴散，日本政府正在考慮屆時奧運開賽時，現場不得有任何在場觀眾觀看。

同時，權值股也表現疲弱，旗下擁有平價品牌Uniqlo的迅銷，下跌0.86%。積極投資新創公司的軟銀下跌0.54%，因其入股的網約車滴滴出行，遭中國大陸政府大力整頓，勒令APP下架後，6日在美股掛牌股價曾一度暴跌25%。掃描與感應儀器製造商基恩斯上漲1.87%，在東證核心30中表現最佳，其次是鏡頭製造商豪雅也漲1.52%。