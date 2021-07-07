今(7)日是廿四節氣中的「小暑」，天氣也明顯悶熱許多，中央氣象局表示，今天受到太平洋高壓影響，各地大多為晴朗穩定的天氣，只有台東地區及恆春半島有零星降雨，中部以北地區及其他山區要留意午後雷陣雨，有局部大雨發生的機率，降雨情形可能持續到晚上；此外，各地高溫普遍可以來到33至35度，尤其宜蘭地區、高屏內陸地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬、防中暑，並多補充水分。

氣象局預報員李孟軒表示，今天受太平洋高壓影響，從日本南方海面到台灣附近雲量明顯偏少，今天氣溫也會偏高，尤其宜蘭已經連續三天來到36度以上，花蓮、高屏近山區也有局部36度以上高溫，各地高溫可以來到33到35度，紫外線指數偏高，要特別留意。

由於天氣晴朗炎熱，氣象局針對今日宜蘭縣近山區或河谷亮起高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷，雲林縣地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

降雨部分，除了台東、恆春半島有局部陣雨外，午後中部以北山區也有明顯雨勢，不排除有局部大雨機率，一直到晚上中部以北地區仍有局部降雨，發展較為持續，出門在外要記得攜帶雨具。

一周天氣還是受太平洋高壓影響，周六(10)到下周二(13)東南風帶來水氣有些增加，台東及恆春半島將有局部降雨，其他各地以多雲到晴為主。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，隨著東風波動離開，太平洋高壓增強西伸，接下來預期會有7到10天的時間都將是盛夏的天氣型態，上午晴到多雲，午後西半部，尤其是中北部山區容易出現午後熱對流雷雨；預估11號之後，東南風的水氣會略為增多，同時在南海到菲律賓一帶可能又會有東風波動西移過境的機會，到時候迎風面的花東、恆春半島一帶出現地形降雨的可能性會增加一些，至於颱風之類的熱帶擾動發展，中旬後半之後可能會開始有些機會，不過時間尚早，還有待觀察。