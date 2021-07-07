台南市議員陳昆和（右）直接至玉井青果市場買芒果送企業好友，希望大家響應到產地買活動。（劉秀芬攝）

新冠疫情導致6月中開始量產的台南芒果滯銷，在地議員周奕齊6月30日直接在玉井青果市場買2000斤芒果贈送警察防疫人員，台南市議員陳昆和也跟進，7日上午至玉井買4000斤芒果分贈企業友人，希望大家共襄盛舉，直接至產地買芒果送親朋好友。

周奕齊表示，今年芒果因乾旱果實偏小，品項好的芒果在政府多方行銷下，外銷、電商、宅配銷量增加、價格回穩，但青果市場還有很多傳統老農、小農以擺攤販售為主，因疫情市場遊客大減，還是需要大家幫忙。

陳昆和7月6日特地前往了解玉井青果市場了解果農產銷狀況，7日上午直接請服務處同仁開來大車，準備購買4000斤芒果，並且分散向多名果農購買，一大簍的愛文依品項只要300至500元左右，果農都非常開心。

陳昆和表示，愛心不分地域、黨派，果農非常辛苦，一整年的新血，卻遭逢疫情影響，甘苦無人知，希望能藉此拋磚引玉，企業界友人也可以此方式至產地直接大批購買，直接幫助果農。

台南農產運銷公司總經理李芳林說，一般電商、直銷禮盒芒果品項要求較高，如果企業界、宮廟團體需要大量送禮，可以考慮派代表直接至產地市場購買，除了避免群聚，價格也比宅配禮盒優惠，又可以直接幫助果農，果農感受最深刻。