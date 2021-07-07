白宮印太事務協調官坎貝爾(Kurt Campbell)近日表示，美國支持台灣尊嚴，不支持台獨。台灣制憲基金會執行長林宜正表示，這個談話，當然代表美方當下美中台關係的思維跟定位；但要完成國家正常化，不能說美國不支持，就不要做了。

獨派大老辜寬敏成立的台灣制憲基金會，是以制定台灣憲法，鞏固民主憲政，建構正常國家，加入聯合國等為目標。

對於坎貝爾在美東時間7月6日參加美國智庫亞洲協會視訊座談會時，表示不支持台獨，但支持與台灣堅實的非官方關係等說法。

林宜正今受訪指出，每個國家的外交政策都是為了追求國家最大利益，這個可以理解，坎貝爾的談話，當然代表美方當下美中台關係的思維跟定位。

他說，對台灣來說，要成為一個主權獨立國家，讓國家正常化，基本上是台灣多數人民的共識跟期待，這毋庸置疑，面對美方清楚態度表示之後，台灣該怎麼做？這是第一個要面對問題。

他說，幾天前邱義仁上扁節目談跟坎貝爾談的，基本上可以讓大家清楚，台灣要追求國家正常化的路，當然是艱峻的，台灣多數人也清楚，要完成國家正常化，以一個主權獨立國家參與國際社會，當然除了主觀上意志表現，能否獲得國際上多數國家支持，當然也是一個重要因素，但他不是唯一因素，不能說美國不支持，就不要做了。

他指出，美國若不支持台灣獨立，大家對獨立的定義也是各有各的界定，台灣是否已經獨立，很多人認為，台灣已經是個主權獨立的國家，那目前欠缺的是什麼？就是讓這個國家正常化，要採取什麼途徑？

他說，長久以來很多人努力的正名制憲途徑，完成國家正常化的目標，對基金會來說，會持續進行，把台灣成為一個正常國家的行動展現出來，主觀上這個決心與行動，當然會影響到客觀形勢的變化，所以很多人在看。

他說，美台關係比以前更加火熱、互動更多，美方表達的善意行動，相較以前在軍事、外交上或產業結盟與經濟層面，好像都比以前更加緊密；現在同時有具代表性美方的人講出這樣的話，台灣要如何面對及自主才是重要問題。

他表示，台灣對外如何展現一個主權獨立國家應有的表現，在內部，透過民間或官方一定要展現這個態度及行動，對外、對內對主客觀，都會相互衝擊、影響，他們不會因為美方的態度表現，放緩追求台灣國家正常化的腳步。