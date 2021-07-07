台航（2617）委託日本大島造船所建造的6萬噸級散裝貨輪「臺毅輪」，今（7）日以視訊方式舉行命名交船典禮。台航董事長劉文慶表示，台航在台灣住友商事的協助下，迄今已向大島造船所訂造20艘船舶，此次交船為第17艘船舶，其餘3艘船舶將分別於2022年第二、三季交船。

未來台航將延續與台灣住友商事、大島造船所等三方長期信賴的合作關係，會伺機再訂造新型船舶，持續落實船舶汰舊換新計畫。

臺毅輪為今年來交付的第四艘船舶，與4月所交付投入營運的同型船均為2017年船價相對低檔時所簽訂。台航利用今年散裝航運市場行情不錯的契機，四艘船舶均已簽訂1～2年期的論時傭船合約，對於該日後營收定有裨益。

除了航運本業，台航也是國內包租公，旗下有多筆土地出租，包括北投的少帥禪園、基隆的World Gym等，每月租金逾220萬元。劉文慶透露，因應這波疫情重創服務業，台航決定在6～8月疫情最嚴峻期間給予房客租金減半；並在採購台南芒果300箱，送給醫護、員工與客戶，協助農戶度過嚴峻疫情。