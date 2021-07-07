在周二美股反轉下挫後，CNBC知名財經節目主持人、曾擔任避險基金經理人的Jim Cramer建議投資人可以尋找買點的三種股票。

他在節目中表示：「請記住股市下跌的時候要買進的三種股票：無論如何都會上漲的股票、那些你期盼已久終於等到它拉回的股票，以及那些獲得推薦，但由於大盤表現太差而未能走高的股票」。

Cramer建議投資人可以關注科技巨頭蘋果和亞馬遜。周二蘋果股價收漲1.47%，為142.02美元。亞馬遜大漲4.7%，收在3675.74美元，創下歷史新高。

而第二種股票，他建議可持有一檔原油股，例如德文能源公司（Devon Energy），該公司過去一個月以來股價下跌約10%，僅在周二就跌掉近5%。

至於第三種股票，Cramer建議可以尋找那些有正面題材加持，但未能反彈的股票。他表示，美國運通獲高盛分析師給予買進評級，周二股價應該要上漲4美元，但終場僅小漲0.64%，收在169.56美元。

周二標普500指數開盤雖然再創歷史新高，但終場收跌0.2%，為4,343.54點，結束連漲7日、連7日創新高的升勢。受陶氏（Dow Inc.）、開拓重工（ Caterpillar）、摩根大通和雪佛龍下挫拖累，道瓊指數收跌0.6%，為34,577.37點，連漲4天的升勢止步。以科技股為主的那斯達克指數收漲0.17%，為14,663.64點，再創歷史新高。

Cramer表示，我們幾乎無法確定買股的時機，當你真的買在底部，我會稱之為奇蹟，但更常見的是你最終買得太早或太晚，所以你必須留有餘地，那麼當股票下跌時，你就不會恐慌而拋售；反之，你可以從容面對它，且以較低的價格加碼買進一家好公司的股票。