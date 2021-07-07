長榮(2603)今天再次關緊閉，相較於昨天成交量居台股之冠，今天量能大幅萎縮，到中午為只也只有5.5萬張成交量，逼近跌停價位，多頭氣勢被壓抑。

長榮股價昨天攻到233元史上新高，達到「公布注意交易資訊」標準，今天起至7月20日止，交易採預收款券、每20分鐘撮合一次。

由於航運三雄獲利表現亮麗，獲利及股價持續創高，雖然長榮因交易面遭到壓抑，但法人看法仍認為今年航運景氣無虞，美系外資今天調高其目標價，由原先的131元大幅調升到305元，重申「加碼」評等。

外資報告認為，來自於強勁的美國進口和刺激措施的政策支持，且廠商積極庫存備貨，終端需求周期拉長，長榮新船擴大船隊可望進一步提高市占和中期成本效益。

而7月貨櫃輪運價持續上升，每40呎櫃美西線運價來到11000～13000美元，美東線更高達12000～16000美元，歐洲線也要12000～14000美元。目前為了搶艙、搶櫃，各大航商6、7月都在調高旺季附加費，海運價格一路飆漲，第3季長榮獲利創高幾乎已是定局。