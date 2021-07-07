李秉穎驚爆「專家會議沒討論3＋11」 陳時中：叫我一件件回憶實在沒辦法

放寬機師檢疫為「3＋11」被視為此次疫情破口，指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎日前直言，專家會議從沒討論過「3＋11」，那是指揮中心的會議，引發輿論譁然。國民黨發言人陳偉杰說，此說法明顯打臉衛福部長陳時中所說由專家會議決定，台灣目前首要工作就是採購疫苗，待疫情穩定並解封後，務必要將「3＋11」解盲，還給台灣人民一個交代。

陳偉杰痛批，綠委全面封殺公開「3＋11」會議記錄提案，民進黨利用政治權力進行集體串供、滅證，真的像極了政治黑道，說是黑道治國並不為過。

他說，親自參與指揮中心的專家口中所述若屬實，就代表指揮中心避開專家會議的討論，私自便宜行事決議「3＋11」，導致防疫發生破口、國門失守；這不但是民進黨政府施政發生重大錯誤，還透過立法院集體遮羞，絕對是台灣政治醜聞。

他指出，台灣疫情至今已超過700人死亡，目前疫情尚未停歇，死亡人數也還在上升，若此次疫情確定肇因於政府的施政錯誤、人謀不臧，那絕對不是921大地震的天災，而是不折不扣的人禍，民進黨政府不該給個交代嗎？台灣人民不能任由民進黨隻手遮天，掩蓋真相。

陳偉杰表示，雖然監委已著手調查「3＋11」決策過程，但是面對由蔡英文總統所提名的監委名單，實在無法期待失去公正立場的監委能讓「3＋11」真相大白，應由公正的司法單位來進行調查。

他質疑，民進黨政府從陳時中否認「3＋11」有會議記錄，到立法院全面封殺「3＋11」，進而帶風向說疫情破口是萬華，綠媒並直呼「萬華病毒」，其動機目的就是想轉移焦點，如今由指揮中心專家自曝內容，其責任該歸咎於誰，多數台灣民眾早已了然於胸，加上700多條人命枉死在這波疫情中，試問民進黨政府還能遮掩多久？