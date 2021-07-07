美國今天敦促中國和民營企業積極參與20國集團（G20）針對遭2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創的低收入國家所實施的債務延期償付，以及一項債務重組共同架構。

路透社報導，美國財政部高層官員表示，華府對擴大G20和巴黎俱樂部（Paris Club）達成的債務處理共同架構持開放態度，擴大後的框架不僅包括低收入國家，也將涵蓋小型島國、脆弱國家甚至一些債務負擔較高的中低收入國家。

迫在眉睫的債務危機令各界益發感到憂心；G20財政官員本月9日至10日在威尼斯舉行會談時，將評估債務問題的進展狀況。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）曾一再警告，疫情應對工作和經濟展望存在「危險的分歧」，恐讓開發中國家在未來幾年遠遠落後。

部分中國實體並未全面投入「債務暫緩償還倡議」（Debt Service Suspension Initiative，DSSI）或債務凍結，美方敦促北京當局完整參與這兩項倡議，例如向其他債權人提供更多資料。

美國官員說，華府將敦促G20各國持續提供財政刺激，以援助全球經濟復甦，並做出變革性投資，來對抗氣候變遷和收入平等問題。