37歲女星劉香慈2016年與藥廠高層鍾威凱（Vick）結婚，育有大兒子Teddy和小兒子Enzo，身為雙寶媽咪的劉香慈常在臉書分享當育兒日常，不過劉香慈昨（6日）則罕見曬掀衣露馬甲線照，當媽的她仍擁有不科學好身材，讓網友看傻眼。

劉香慈昨在網上曬掀衣、露馬甲線照，儘管這是劉香慈2017年後生完大兒子、懷小兒子前的舊照，不過照片依舊吸睛，只見劉香慈把運動上衣捲起、綁在胸下，大方露結實腹部，劉香慈不只小腹平坦，她還擁有腹肌、馬甲線，好身材完全看不出是一個孩子的媽媽。

劉香慈掀衣露馬甲線，好身材超不科學。（圖／取材自劉香慈 Chantel Liu臉書）

常上健身房的劉香慈，如今因疫情無法再去報到，也讓她不禁發文感嘆：「忘記進健身房的感覺了...」，劉香慈期待解封後能再去健身房，現在劉香慈則在網路上找運動教學影片，在家也維持健身習慣，不過網友則把焦點放在劉香慈的好身材，紛紛驚呼：「香慈辣媽，你健身身材保持的（得）很好」、「實在太腰瘦」、「真不愧是士官長」，也釣出劉香慈直呼，沒運動會生病，她看了腰線則回應是「有運動的緊實痠痛」。

37歲劉香慈擁有「最美士官長」的美名。（圖／本報系資料照片）

劉香慈出道前就以美麗臉孔、姣好身材在網上擁高人氣，劉香慈踏入演藝圈後，在戲劇和主持領域有不錯表現，尤其在2010年《新兵日記》中，她以開朗活潑又健康的外型，被封為「最美士官長」，而劉香慈結婚當人妻後，她也接連生下一對兒子，現在劉香慈把重心放在家庭，專心照顧一對兒子，是演藝圈著名的幸福媽咪。