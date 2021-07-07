資深媒體人趙少康今（7）日表示，當初林郁方原本不想選立委，但是在他的激勵、刺激之下，林郁方才出來在萬華區選立委。林郁方也親自現身證實這件事。至於傳言當初拜票被環南市場攤商趕出來？林郁方笑稱，「胡說八道！」

林郁方今日在Yahoo TV《鄉民來衝康》表示，萬華被抹黑是疫情破口，林昶佐有沒有強力抗議？根本是高高舉起、輕輕放下。國民黨提案要加強採購疫苗，林昶佐也投反對票；要求公開3+11會議紀錄，林昶佐又投反對票。

林郁方批林昶佐，大家都需要疫苗，林昶佐憑甚麼對於採購疫苗投反對票？如果公開3+11會議紀錄，就可以洗刷萬華人被抹黑的冤屈，也因林昶佐反對而失去機會。林昶佐到底站在民進黨那邊，還是站在萬華選民這邊？萬華人的憤怒不是環南自治會長一個人可以激發的。

林郁方也坦言，不敢說和環南自治會長林勝東很熟，但也認識十幾年，平常各忙各的，基本上林勝東很單純，對人很熱情、好客，做人不錯。十幾年前剛認識林勝東，「他就送10隻雞給我」。林勝東幫攤商反應休市天數，最後當然是由中央和北市府決定。

傳聞說林勝東很挺林昶佐，所以不讓林郁方進環南市場拜票？林郁方駁斥「胡說八道！」林勝東當會長，是今年4月就任，林郁方說他一年半前去環南市場拜票的時候，會長是另一個人，一起先去石敢當廟去拜拜，又一起全程陪拜票走了3個小時，還有議員、里長等十幾人都在現場。

林郁方自豪說，選舉從未與人交惡，從未發生爭議，到任何地方拜票，從未被人趕出來過，從沒有人叫他滾出去。環南市場很多小孩當兵，他都幫忙解決。

他強調，萬華人盼了30年捷運萬大線，他花了7年時間推動才成功，誰完成的？他拍胸脯說「林郁方」！因為萬大線要開到永和，所以還有永和的立委林德福一起推動。捷運萬大線如果完工，環南市場是受惠最大者之一，「他們會討厭我嗎？」

趙少康感嘆，林郁方幫萬華爭取這麼多事情，後來選出林昶佐，不知道會不會後悔？「林郁方難道不該再出來選嗎？」林郁方趕忙搖頭說，「不選了、不選了，退休了！」