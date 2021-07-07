4名女調查官日前集體出面控訴基隆某調查局單位調查官性騷擾，直指該名調查官經常言語輕挑，甚至假藉出公差「送筆錄」為由，要求女下屬單獨陪同，結果行程猶如約會，讓她們不堪其擾，決定告發。而調查局經調查後，最終拔掉該名調查官，並記4次申誡。原本外界不知其豬哥行徑，卻因該為調查官想翻案未果，意外詔告天下自己的惡行。

根據《鏡週刊》報導，4名女調查官集體指控長官性騷擾後，調查局隨即展開內部調查，發現某組長確實要求下屬只能著套裝窄裙，聚餐時還得打扮漂亮，最好能露腿，並揚言出錢治裝，喊價「1萬塊我負責，但是我希望腿可以露出來。」種種言論都讓4名被害女調查官感到很不舒服，但礙於上司下屬關係，不敢聲張，默默隱忍。

更扯的是，該名組長2018年間還假借出差為由，拐騙一名女下屬和他單獨「一日遊」，在新竹、基隆、台北到處跑，嚇得該名女下屬事後警告其他同事，才發現受害者不只她一人，4女調查官討論後於是決定集體告發。而調查局經過調查後，最終將張宸豪拔官，並記4次申誡處分。

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