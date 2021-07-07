功率半導體封測廠捷敏-KY(6525)受惠訂單暢旺、稼動率持穩高檔，2021年6月合併營收達3.89億元、連4月改寫新高，帶動第二季合併營收「雙升」至11.56億元，連2季改寫新高。展望後市，公司預期今年營運將維持穩健成長，並因應訂單需求持續積極擴產。

捷敏5月中股價下探67.6元的3月低點，隨後止跌穩步震盪墊高，今（7）日小幅開低後翻紅上漲1.74％至82元，截至午盤仍持穩盤上。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計買超195張、本周迄今買超70張，整體仍偏多操作。

捷敏公布6月自結合併營收3.89億元，月增1.45％、年增達18.57％，連4月改寫歷史新高。帶動第二季合併營收11.56億元，季增8.99％、年增達14.02％，連2季改寫歷史新高。累計上半年合併營收22.17億元、年增達27.96％，續創同期新高。

捷敏先前指出，今年電腦應用需求仍強、訂單能見度達第三季，5G應用未來成長空間仍可期，工業相關應用逐漸增多、車用則持續加速耕耘。目前興建中的合肥三廠預計第四季完工，預計明年首季起可望產生貢獻，今年資本支出估達4千萬美元，較前年跳增4倍。

鄭祝良預期，今年整體市場仍會有所成長，但國際貿易市場諸多不確定因素仍在，仍須依最新市場變化、客戶概況及整體產業發展趨勢，持續密切觀察接單狀況。公司將加強模組與車用產品開發與生產，並持續開發高附加價值產品。

捷敏原訂6月16日召開股東常會，惟受國內疫情警戒升至三級，金管會宣布公發公司5月24日起至6月30日暫停召開股東會影響，公司決議延期至7月21日召開，將全面改選5席董事及4席獨董。