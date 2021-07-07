離鄉來臺的外國朋友有福囉！勞動部配合行政院紓困4.0精進措施，讓更多受影響的勞工可以受到協助，自7月8日起，將持有永久居留證及工作許可的外國人納入「安心即時上工計畫」，和本國國民一樣可以藉由工作取得津貼，希望能幫助他們度過本次疫情的影響，預計有1.2萬名外國人受惠。

勞動部「安心即時上工計畫」原訂年滿十五歲國民或獲准居留工作的外陸籍（含港澳）配偶，可以申請參加。考量疫情衝擊並無國籍的分別，預計於2021年7月8日起將取得永久居留及工作許可的外國人納入，讓他們享受與國人相同的待遇，彰顯我國的公平和文明。

根據統計，截至2021年4月底為止，取得永久居留及工作許可的外國人超過1.2萬人。勞動部希望儘可能協助在臺灣取得永久居留的勞工，不限國籍皆能參與計畫，展現對外國人的友善，以地球村的概念共同對抗疫情。有意願參與計畫者可優先以網路申辦方式，或採郵寄、傳真、電子郵件等，寄送其申請登記表。若不方便用以上方式申請，則請電洽最近的公立就業服務機構預約排程，進行分流送件。