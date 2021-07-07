今天在大聯盟場上天使以5：3戰勝紅襪，此戰天使派出大谷翔平登板先發，他今天繳出了好表現，總計投7局被敲5安打失2分，送出4次三振沒有任何保送，順利拿下本季第四勝，目前投球戰績4勝1敗，自責分率下降到3.49，此外他今天還敲出一支二壘安打，幫自己拿下1分。

大谷翔平今天一開賽就遭遇亂流，被對手擊出二壘安打，接著靠馬丁尼茲(J.D. Martinez)的高飛犧牲打跑回分數，首局就以0：1落後對手，不過天使在1局下半馬上發動反擊，大谷翔平靠二壘安打為自己討回1分，接著捕手史塔西(Max Stassi)再送出2分炮拉成3：1領先。

而大谷翔平在2到5局一路順暢都沒失分，僅被敲出一支安打，不過到了第6局再次遭遇危機，先遭到對手敲出二壘安打，接著跑者趁高飛球再闖三壘，下一個打者遭大谷翔平三振，不過又被馬丁尼茲敲出一壘安打失分，今天2分都敗在他身上。

第7局大谷翔平用球數尚未破百，繼續上場，此局剛開始他還是不穩定，被敲出一壘安打後接著再被盜上二壘，還好接下來他分別以三振、高飛球接殺、一壘刺殺拿到三個出局數，最後總計投了89球，接替投手麥爾斯(Mike Myers​)1局無失分，而終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)雖然失掉1分，但最後還是保住比賽。

大谷翔平今天投打都有好表現，打擊方面4打數1安打貢獻1分打點，可惜吞下兩次三振，在球隊一度滿壘時也沒能再添分數，不過能為自己打回失去的1分難能可貴，目前打擊率仍維持不錯的.276，雖然沒有繼續開轟，但近幾場證明他仍然很會「安打」，不愧是聯盟公認的超強攻擊手。