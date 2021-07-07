B-21「突襲者」（Raider）未來隱形轟炸機

美國空軍公開了至今的第3張B-21「突襲者」（Raider）未來隱形轟炸機圖像，顯示出前所未見，並極奇特的駕駛艙擋風玻璃配置。而最新的影像顯示，1架B-21在加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）上空飛行。

據《動力》（The Drive）網6日報導，B-21目前預計將於2022年5月首飛，接著將進行試飛。美國空軍6日除了公布它的新圖像外，還在官網上貼出了「突襲者」的基本資料。

B-21預定2020年代中期服役，美國空軍說，「突襲者」中隊將將先入駐南達科他州的艾爾沃斯空軍基地（Ellsworth Air Force Base），接著再部署密蘇里州的懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base），還有德州的戴耶斯空軍基地（Dyess Air Force Base）。

空軍快速反應能力辦公室（AFRCO）主任沃爾登（Randall Walden）說，對五角大廈和空軍來說，核現代化是當務之急，而B-21正是這計畫的關鍵。他強調，B-21開放系統架構的內建特性，使它能隨著環境威脅演變而發揮效用。而藉助這種設計方法，能確保美國在永久維持空中戰力的正確道路上。

分析指出，新圖像中暴露了至今最吸睛的細節，那就是與先前示意圖都不一樣的擋風玻璃配置。先前的示意圖顯示，只有兩扇駕駛座艙罩玻璃窗，但最新的示意圖卻顯示，至少在駕駛座艙罩左側，還多了1扇狹窄傾斜的玻璃窗。而按照假設，右側很可能也有同樣的玻璃窗。