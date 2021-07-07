向娃當年風靡秀場，小亮哥稱他為70年代蔡依林。(年代MUCH台提供）

小亮哥笑稱起初和蔡頭有瑜亮情節，因為兩人都是短腿族，型很像。(年代MUCH台提供）

年代《聽媽媽的話》日前邀向娃、蔡頭、小亮哥分享當年秀場風華。向娃說秀場輝煌時期，一天連作5場秀，接連表演搞得身心俱疲，大家在後台就靠賭博提振精神，但賭注越下越大，她曾目睹高凌風短短幾天就輸掉7棟房子；而秀場尺度大，向娃曾因表演動作過大，裙子裂到臀部，被豬哥亮趴下襲擊，她當場賞他一巴掌，被蔡頭笑稱是全台唯一敢打秀場天王的女人。

向娃說當年只要一南下作秀，幾乎3、4個月都不能回台北，尤其農曆年，一天連作5場秀，大家都累到沒精神，向娃：「那時候大家都在後台補眠，豬哥亮突然把骰子丟進碗公，吆喝大家來賭博，所有人精神都來了。」但賭注越下越大，常常一個中場休息就輸掉好幾萬。

誇張的是，工作人員賭性堅強，回飯店後繼續玩，向娃：「本來只是好玩，但後來已不押現金，直接用喊的，高大哥一喊就是50萬，我阻止他還生氣。」她因此目睹高凌風短短幾天輸掉7棟房子。且當時社會賭博盛行，藝人大輸大贏時有所聞，蔡頭、小亮哥也都「潦下去」，跟風簽賭六合彩、大家樂，連基督徒費玉清也跟著大夥到處拜佛求明牌。

而秀場尺度大，向娃在秀場被稱為「開岔女王」，火紅程度被小亮哥譽為70年代的蔡依林。一次表演完，向娃舞衣不慎裂至臀部，豬哥亮見狀立刻趴下，作勢欣賞裙底風光，向娃竟當場打了他一巴掌，逗得台下歡聲雷動，「賞巴掌和吃豆腐」便成為兩人固定配合的笑梗，也為兩人賺進好幾布袋鈔票。

3人因共同經歷作秀時代，培養出深厚的革命情感，但小亮哥卻自爆蔡頭剛進秀場時看他不順眼：「因為我們兩個都是短腿族，型很像。」而合作久了兩人也變得惺惺相惜。小亮哥也在節目上特別感謝胡瓜，無論事業還是婚姻，胡瓜都是他的貴人：「當時我和姿佑婚姻觸礁，瓜哥和秀秀就在一旁敲邊鼓勸合，兩人盡了非常大的努力，我才有今天美滿的家庭。」