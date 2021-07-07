Delta病毒席捲全球，富邦金控首席經濟學家羅瑋今在富邦財經趨勢論壇上表示，疫情是北半球即將進入秋冬之際，經濟復甦的最大考驗，但市場資金仍過剩，資金行情推升下，股仍優於債，投資人為了尋求較佳的投資報酬，類股輪動速度快，落後族群有補漲機會；原物料上漲，引發通膨疑慮，羅瑋認為，隨美元轉強，可望抑制原物料價格上揚。

全球處於不均衡的復甦狀態，羅瑋分析，這與各國財政政策、疫苗施打普及率有關，面對不斷變異的變種病毒，如果先進國家民眾補打第3劑疫苗以加強防範力，新興市場國家取得有效疫苗的時程將進一步延遲，全球經濟不均衡復甦所衍生的各項問題將會變得更加嚴重，新興國家金融市場波動度將會加大。

台灣本土疫情5月中升溫，目前疫苗施打率仍低，羅瑋認為，經濟表現出現擔憂，幸好與外銷連動的製造業衝擊有限，對整體經濟成長率的影響，應該還在可控制的範圍內。

羅瑋指出，各國央行已啓動貨幣政策正常化，Fed、ECB、BOJ三大央行的資產負債表規模，由去年3月份14.65兆美元增加至23.91兆美元，隨先進國家經濟因疫情受控及大規模刺激政策而好轉，為了避免通膨失控與資產泡沫化等問題，三大央行將逐步啟動縮減購債規模、升息、縮減資產負債表，貨幣政策進入正常化程序。

不過，市場資金泛濫情況仍持續，羅瑋表示，美股漲多、續漲空間有限，投資人尋找輪動補漲的機會，資金在短期內大量流向特定區域或產業，之後又隨情勢轉變或新的投資機會出現而迅速撤離；受到貿易戰及新冠疫情影響，5G佈建時程相對落後，普及應用所帶來的商機尚未浮現。

值得注意的是，隨新世代投資人觀念改變，不再以黃金、白銀等貴金屬作為抗通膨保值工具，因此在各國通膨疑慮上升之際，今年以來黃金表現相對落後，貴金屬的閃亮光環已逐漸褪色。