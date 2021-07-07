台灣新冠疫情期間，台股主動型基金表現亮眼，根據CMoney資料顯示，自5月17日低點至7月2日，國內發行的130檔台股基金平均績效近25% 遠高於大盤漲幅15％，這期間，績效前3名台股基金漲幅更逾4成以上。

這3檔疫情「衝鋒」的台股基金分別是瀚亞菁華基金績效達48.24％，逼近5成居冠，鋒裕匯理阿波羅基金41.43％以及合庫台灣基金的41.3%。這段期間台股主動基金表現明顯打敗了ETF，也打破了「買台股基金不如買指數」的迷思。

台股指數頻創新高之後，瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示，近期台股主要聚焦兩大主軸：第一投資主軸是、解封後的消費需求。隨著新冠肺炎疫情逐漸受到控制，解封後戶外活動將陸續回歸正常，相關的消費需求也開始增加，其中又以衣服、鞋子最具成長性，因此，看好紡織族群將。此外，下半年有感恩節、雙十一、黑色星期五及聖誕節等，接二連三的節日，在消費需求可望大幅增長下，將持續帶動貨櫃航運需求。第二投資主軸則聚焦在「通膨」題材上升的原物料行情。在景氣強勁復甦下，全球開始面臨通膨升溫的環境，報價走高有利於原物料價格走勢，看好造紙、鋼鐵及散裝航運類股從中受惠。

鄭行甫指出，過去第三季為電子股傳統旺季，但是今年有機會出現電子、傳產並行。主因在解封需求跟通膨升溫下，傳產股可望延續第二季的優異表現；電子族群則是看好基本面不受疫情影響，且展望樂觀的產業，如晶圓代工、驅動IC及伺服器供應鏈等族群。

展望後市，鄭行甫認為，加權指數本周再創新高，7月6日早盤突破1.8萬點關卡，7日指數盤中又拉回百點，因大盤已在高檔，預計短期再大幅向上的空間有限，但個別族群還有題材發酵。因此，第三季操作上宜選股不選市，建議可以挑選能抓住輪動機會的台股基金來做布局，無論用定期定額方式持續進場，或者趁市場修正拉回時單筆投入，都是很好參與市場的方法。