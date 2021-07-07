擴大搶宅食商機，國泰飯店觀光事業旗下COZZI Blu和逸飯店．桃園館「Cozzi Market逸．市集」全日自助餐廳，於七月起每周末五、六、日華麗蛻變為期間限定「逸．市場」。10大主題餐區供應主廚特選爐烤牛排、低溫舒肥義式雞胸、風味串烤等15種以上多國風味料理及百元精緻盒餐，更有嚴選新鮮魚貨現點現做生魚握壽司，經濟實惠享用澎派海味。另有嚴選冷凍鮮食、生鮮蔬果、手作甜品及特調涼飲等近百項商品供盡情選購，並備代客烹調服務，為消費者省去繁雜料理步驟，加入國泰飯店觀光事業AMAZZING CLUB會員獨享8折優惠。

COZZI Blu館內擁有超高人氣的中、西全日自助餐廳「Cozzi Market逸．市集」華麗蛻變為期間限定的「逸市場」，值得一提的是將10大主題餐檯延續原海濱市集的風格，並供應15種不同料理種類的精品外帶餐盒、冷凍食品、炸物烤物、沙拉及生鮮蔬果，手作甜品及特調涼飲等，近百項商品供大家盡情採購，還有代客烹調的服務，省去回家繁雜的料理步驟。

「逸．市場」入場時嚴守一人一坪的安全距離，限定每場次30人，落實實聯制及體溫測量防疫規範，有效分流，讓消費者買得安心，吃的放心。即日起至7月31日，每逢五、六、日逸市場開放時間單筆消費滿額1500元贈逸市集百匯自助餐680元回用券，加入國泰飯店觀光事業旗下AMAZZING CLUB會員獨享消費金額8折優惠外，桃園市民卡也同享9折優惠。