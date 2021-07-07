日前立委林昶佐遭環南市場自治會長林勝東在媒體面前公開嗆聲，引發各界討論，也開始出現罷免林昶佐聲浪。不過林勝東事後態度轉柔軟，表示兩人還是朋友。對此爭議，林昶佐今（7）日低調現身立法院，表示不願多談，強調「我的事情沒有那麼重要」。

台北市環南市場先前爆發群聚感染，林昶佐跟著指揮中心指揮官陳時中，以及台北市長柯文哲前往視察時，因當場開嗆柯文哲，反遭林勝東批評，「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖欸！」

事後林勝東被問到「罷免林昶佐」等相關議題，稱自己也不會有這樣的行動，因人非聖賢，知錯能改，善莫大焉，重要的是要能即時幫萬華人爭取疫苗的人。

對此，林昶佐今日進入議場前，受訪時表示，「我的事沒那麼重要，防疫比較重要」。面對媒體追問是否跟自治會、會長聯絡？他則說，「我跟很多攤商一直都保持聯絡」、「現在防疫都已經快清零了，現在我的事情沒有那麼重要」，便快步走入議場。