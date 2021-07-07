益得(6461)SYN011開發案所進行的人體藥物動力學試驗(Pharmacokinetics 簡稱PK)與原廠對照藥品比對試驗結果符合規範，並已向美FDA遞交Bio-IND三期人體臨床藥物藥效學試驗(Pharmacodynamics 簡稱PD)申請，今日股價開高後曾衝至24.9元，不過，隨著台股越跌越多，股價由紅翻黑，跌幅逾1%。

SYN011是用於治療急性氣喘疾病的定量吸入劑型產品，益得生技開發初期就以美國為目標市場。本案自2015年起耗資約25億台幣建構符合美國FDA的產線，經過百萬支以上的研發試製，並與國內專業塑膠零組件及生醫材製造大廠合作，成功整合藥物與給藥裝置間的技術盲點，建立穩定且高品質的產品線。目前已成功完成PK試驗，後續將依計畫持續進行，預計於2023年Q1向美國FDA申請藥證，期以最快的開發速度讓產品早日進軍美國，搶占高達13億的美元市場。

全球發展MDI(Metered Dose Inhaler定量噴霧吸入劑)技術並有製造廠的家數相當少，此劑型多年來曾被應用於呼吸道、糖尿病、癌症等治療藥品的發展。根據2020 Visiongain資料分析顯示，全球用於呼吸道用藥的吸入劑市場價值約為330億美元，推估2030年市值將達560億美元，相當於1.5兆台幣。益得生技由IQVIA市調資料進行多年市場價格分析，將主要策略目標鎖定約佔66%高價位的美國市場。

台灣及中國大陸市場方面，SYN010案也於2020年11月正式向TFDA提出送件申請，可望於2021年年底取證。已上市多年的帝舒滿Duasma(成份名Budesonide)MDI也已行銷台灣、東南亞，遠至中美洲多國，並於2021年完成中國大陸臨床試驗受試者收案。