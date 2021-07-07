鋼鐵股今日開低，盤中隨著航運股下殺，中午後跌幅擴大，盛餘(2029)、新光鋼(2031)、中鴻(2014)等盤中跌幅逾5%。

鋼市上半年熱絡，鋼價一路上漲，鋼鐵股業績表現佳，盛餘自結5月獲利1.01億元，每股稅後淨利0.31元，第二季獲利將比第一季再成長。

鋼板廠高興昌(2008)自結5月獲利699萬元，每股稅後淨利0.03元。線材廠志聯(2024)自結5月獲利1600萬元，每股稅後淨利0.17元。都比去年同期大增。

另外，鋼筋廠威致(2028)自結5月獲利1.41億元，每股稅後淨利0.43元。威致5月營收11.68億元，年增68.06%，受惠量價齊揚，自結單月淨利1.41億元，年增131%。

中鋼董事長翁朝棟今日出面信心喊話，表示目前鋼鐵基本面都還很好，且鋼材需求都還在，請投資人要對鋼市有信心。

他表示，股市震盪、股價下跌及資金進進出出，都是很正常的現象；事實上，近來鋼鐵基本面都不錯，且鋼材需求都在，尤其鋼鐵原物料行情與成本都還在高檔，鋼價獲得有力支撐，鋼市榮景還在。

他也指出，目前大陸持續推動環保限產，且俄羅斯將於8月1日啟動出口加稅，另韓國、大陸及美國鋼廠亦開始進行定修，鋼材供給量減少，且整體需求仍然不差。

鋼鐵股周二反轉下跌，今日開低走低、連跌兩日，包括中鋼(2002)、中鴻、燁輝(2023)、盛餘、新光鋼等股都下跌。