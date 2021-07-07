國巨(2327)合併基美(KEMET)及普思綜效持續顯現，國巨集團高階特殊產品占比達75%，降低了景氣波動的衝擊，展望下半年，國巨董事長陳泰銘表示，目前訂單需求維持不錯，B/B值(訂單出貨比)持續在高檔，第3季可望有不錯的動能，公司持續聚焦在高階特殊產品，希望2023年時高階特殊產品占比能達80%。

國巨今天舉行股東會，陳泰銘在會後舉行線上記者會，陳泰銘表示，這兩、三年國巨集團營運有結構性改變，無論是產品、終端應用等，2017年國巨公司營收有70%為標準型產品，且幾乎65%到70%集中在大中華區市場，特殊型產品只有30%，國巨在合併普思及基美後，由於基美有90%在高階特殊產品，普思也有85%在高階產品，經過兩年半到三年海外整併及集團內部產品組合優化調整，目前國巨集團高階產品占比已達75%，標準產品占比已降至25%，這樣的產品結構已有效降低景氣波動的影響，毛利率也優於涵蓋大中華區及世界級競爭對手的同業，舉例來說，手機或消費性產品容易受短期需求影響，手機或消費性產品好，大家都好，但如果手機下修，需求就會有雜音，但國巨現在已經較不受景氣的影響了。

近期手機及NB終端應用傳雜音，國巨因車用、工業、醫療及資料庫中心等高階產品比重拉升，營運已不同於往年季節性營收表現，不僅第2季營運表現不俗，第3季及下半年營運亦可望維持高檔。

展望下半年，陳泰銘表示，國巨的營運已逐漸與大中華區消費市場脫鉤，目前客戶庫存水位很健康，訂單需求維持不錯，B/B值亦持續在高檔，產品稼動率均在90%以上，第3季可望有不錯的動能。

陳泰銘表示，國巨將持續聚焦在車用、工業、醫療、航太、IoT及資料庫中心等領域，目前車用產品占比約18%，由於電動車及自駕車等需求暢旺，公司目標是3年內車用產品占比達22%，2023年時特殊高階產品佔比能達到80%，標準型產品占比降至20%。