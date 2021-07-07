大陸國家發改委等多部門7日印發《「十四五」循環經濟發展規劃》，其中提出是構建資源循環型產業體系、廢舊物資循環利用體系、深化農業循環經濟發展等三大任務，目標到2025年循環型生產方式全面推行，同時主要資源產出率比2020年提高約20％，包含廢紙利用量達到6000萬噸，廢鋼利用量達到3.2億噸，整體資源循環利用產業產值可達到5兆元（人民幣，下同）。

此外，《規劃》中也要求強化快遞包裝綠色治理，鼓勵包裝生產、電商、快遞等上下游企業建立產業聯盟，支援建立快遞包裝產品合格供應商制度，推動生產企業自覺開展包裝減量化。實施快遞包裝綠色產品認證制度，大幅提升循環中轉袋（箱）應用比例。實現重點品類的快件原裝直發，預計到2025年，大陸電商的運輸快件基本實現不再二次包裝、可循環快遞包裝應用規模達1000萬個。

該《規劃》提出，到2025年，資源循環型產業體系基本建立，資源利用效率大幅提高，再生資源對原生資源的替代比例進一步提高，循環經濟對資源安全的支撐保障作用進一步凸顯。

根據大陸央視報導，其中主要資源產出率比2020年提高約20％，單位GDP能源消耗、用水量比2020年分別降低13.5％、16％左右；農作物秸稈綜合利用率保持86％以上；大宗固廢綜合利用率達到60％；建築垃圾綜合利用率達到60％；廢紙、廢鋼利用量分別達到6000萬噸和3.2億噸；再生有色金屬產量達到2000萬噸，資源循環利用產業產值達到5兆元。