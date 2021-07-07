新冠疫情進入後期，經濟迎來強力反彈，然而德國主要銀行之一的貝倫貝格銀行（Berenberg）卻點出全球經濟復甦有4大風險，包括變種新冠病毒、通貨膨脹、國家政策失誤及大陸對台動武等，其中物價可能失控的狀況，是壓力最大的問題。

美媒報導，以經濟學家Holger Schmieding為首的團隊發布最新經濟預測報告，點出全球經濟復甦可能出現上述的4大風險，但就目前的觀察顯示，除了物價壓力可能加速成長外，其餘風險都比6個月前還要低。

此外，報告指出，疫苗對抗變種病毒的有效性同樣是全球各國不可忽略的問題，「如果再出現這種狀況，可能需要重新採取防疫管制措施，直到疫苗的能夠完全抵抗病毒，但更強勁也更持久的通貨膨脹將迫使央行急踩剎車，而不只是鬆開油門放緩寬鬆貨幣政策而已。」

事實上，歐洲央行總裁Christine Lagarde先前就曾表示，傳染力更強的Delta變種病毒，正對全球經濟復甦造成壓力。目前在英國已有變種病毒確診病例增加的趨勢，且歐洲已進入夏天旅遊旺季，南歐國家也會受到影響。

該團隊認為，只要供需失衡的狀況持續，物價壓力就很難緩解，「明年的物價壓力可能會維持現況或持續上漲，很難如市場預測般調降，且未來美國和英國的核心通膨率最高可能攀升到3%，歐洲地區則可能達到2.5%。」