在經濟部能源局及英國在台辦事處支持下，工研院與英國離岸再生能源整合開發中心（Offshore Renewable Energy Catapult ; ORE Catapult）攜手簽署「離岸風電產業與技術合作及資訊交流合作備忘錄（MOU）」，針對臺灣離岸風電運維技術應用進行創新計劃（The Innovation Programme），借鏡全球離岸風電安裝容量最高的英國經驗，透過技術交流強化科研量能，為健全離岸風電產業生態系挹注一劑強心針，搶攻百億本土風電運維市場。

根據全球能源產業研究機構Wood Mackenzie指出，2028年全球離岸風場運維市場將達新臺幣3905億元，臺灣則上看302.4億元。此次簽署合作備忘錄，臺英攜手進行創新計劃並成立聯合工作小組，聚焦風機、海纜設備、電力設施等項目，藉導入AI人工智慧及大數據分析等創新技術，促使離岸風電運維邁向自動化、數位化、智能化，達到降低能源成本，期望促進技術落地，帶動產業蓬勃發展。

英國在台辦事處代表鄧元翰表示，英國與臺灣在離岸風電產業的合作發展迅速，現今已有30家英國離岸風電產業供應鏈廠商在臺灣設立營運辦公室，支持在地產業發展。很高興臺英合作夥伴關係，將透過這份合作備忘錄的簽署進一步深化，包括從英國與臺灣在離岸風電產業的研發合作來激發創新，以增加臺灣再生能源產能，並協助減少臺灣整體碳排放量。

經濟部能源局局長游振偉表示，推動離岸風電是臺灣當前重點發展方向之一，政府不僅致力推動政策，亦鼓勵各種相關學術研究與技術研發，以期能達成能源轉型之目標以及成為亞洲離岸風電樞紐。英國在離岸風電累積豐富經驗並順利發展相關離岸風電產業，很高興工研院與英國離岸再生能源整合開發中心攜手合作，期望雙方強化技術合作，期許未來能看見臺英在風電領域的豐碩果實。

工研院院長劉文雄指出，隨著各國經濟發展，全球對能源的需求持續增加，臺灣也積極發展再生能源，期望提高能源自主性。自從我2019年赴英拜訪離岸再生能源整合開發中心後，雙方後已持續２年的合作，未來臺灣風場逐漸建置完畢，無論是風場資訊整合、創新技術或是產業的推動，都期望納入更多國際角度的建議和經驗。尤其英國離岸再生能源整合開發中心在海上風能開發具有最豐富的經驗及擁有前瞻研究，而臺灣海峽更躋身全球最好的風場之一，此次雙方的合作是十分有前景，盼讓未來臺灣風電產業發展更臻完善外，更開啟臺英之間在風電產業的雙贏契機。

工研院綠能與環境研究所副所長鄭名山指出，2019年臺灣第一座海洋離岸風場完工，從風場併網商轉的一刻起，代表正式邁入至少長達15年的運維期，因此，掌握運維技術與趨勢格外關鍵；再加上臺灣氣候與歐洲迥異，夏季高溫多雨、冬季季風強勁，海域條件亦不同。過去兩年來，工研院與英國離岸再生能源整合開發中心針對國際離岸技術趨勢與臺灣技術發展潛能進行研究，發掘許多能深入的技術層面，未來將攜手發展適切臺灣之技術，以達到降低風電運維成本與提升運轉效率的目標。

英國離岸再生能源整合開發中心研究總監Dr. Stephen Wyatt指出，臺灣是全球離岸風電技術最具創新性、進步性和潛力性的市場之一。英國擁有豐富的技術、經驗和專業知識，致力於再生能源發電與減少碳排。未來英國將與工研院合作研究臺灣離岸風電創新項目，包含資料共享、創新研發以及全球市場分析，並導引英國相關產業技術。

工研院擘畫「2030技術發展策略與藍圖」，在永續環境應用領域，聚焦提升再生能源效率，投入新能源技術開發，以綠能帶動科技創新研發，創造經濟成長動能。此次與工研院簽署合作備忘錄的英國離岸再生能源整合開發中心，則是英國海上風能、波浪能、潮汐能最領先的前瞻技術創新及研究中心。期待透過雙方合作健全離岸風電產業生態系，帶動臺灣產業蓬勃發展。