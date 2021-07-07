今年59歲的卓惠珠因兒子國小時確診高功能自閉症，她奔走教育界，並長期投入社群媒體以自身經驗幫助泛自閉、妥瑞、ADHD等「隱性障礙」家庭，每年來自醫院親職講座、國小教師班級經營、非營利組織家長座談，因此被譽為「亞斯教母」。

卓惠珠分享，她從小就有一些異於常人的跡象，像是過度積極、躁動，在結婚前，她的人生大多順遂，然而在1999年時，家鄉南投不僅因為921地震成為重災區，之後更歷經父親猝死、兒子確診自閉症等，她生活一度失能。

卓惠珠說，兒子確診自閉症後，她也一併檢驗，才知道自己也是名「過動兒」，事後她理解、原諒自己，但之後她仍因兒子教養問題，時不時與丈夫陷入爭吵，挫折排山倒海而來，在妻子、媽媽、女兒及職場多重角色轉換間，恐慌症、憂鬱症找上門，好幾次都幫自己劃定生命年限。

卓惠珠，在這樣的過程中，她仍奮力解決家庭問題，並分享他人，像是於2004年經營台灣第一個輕度自閉症相關部落格；2010經營「幫助高功能自閉與亞斯柏格」和相關20個社群，每年在各級學校受邀100場以上演講。過程中，遇到很多好朋友相挺，她才知道所有的挫折都是成長的養分，也看見自己的人生原來可以這麼精彩。

據了解，卓惠珠2011獲得新北社會文化貢獻獎、2016獲得台灣部落格大獎文化藝術類首獎、2019~2021年製作特教影片、2021主辦新北市社會局隱性障礙族群志工培訓創新計畫。

卓惠珠以自身經歷鼓勵所有媽媽，面對多重身份時，若出現無法排解的負面情緒，應儘速尋求專業協助，縮短修復的過程，而最重的是讓自己活得精彩、活得快樂。