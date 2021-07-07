醫護人員全副武裝，引導民眾動線。（黃世麒攝）

衛福部醫福會執行長王必勝、台北市長柯文哲、北市副市長黃珊珊7日上午再赴環南市場的前進指揮所開會，柯、黃未受訪，王必勝說，一直PCR也不會清零，不只透過檢驗，還要對市場進行管理措施，直到疫情和緩才有清零效果。對於柯提出幫非法移工打疫苗，王則說，會回去指揮中心研究一下。

針對再次對北農、環南市場做PCR篩檢，是否可達清零，王必勝說，若一直做PCR、沒做其他事，並不會清零，現在透過檢驗出個案，再去做處理，同時也要對市場管理進行相關防疫措施，然後再次檢驗，看效果好不好，若效果收斂了，就可針對其他事做處理，1次、2次、3次後疫情和緩，才有清零效果。

醫護人員全副武裝為民眾篩檢。（黃世麒攝）

採檢區的醫護人員全副武裝準備作業。（黃世麒攝）

王必勝說，會中也有談到非法移工，希望他們出來接受篩檢，甚至注射疫苗 ，但因非法移工沒身分，要如何有系統性去處理這些人，他要回指揮中心再研究一下，這些都是實務上要面對的問題。

衛福部醫福會執行長王必勝。（摘自疾管署直播／張穎齊台北傳真）

王必勝還說，環南市場7月1至3日的個案較多，同棟樓產生40例確診，這事較嚴重，所以將重心處理環南，但當然北農一、二市也一樣，二市（濱江）雖情況穩定，但還是要看後續管理、別再發生；另外也談到環南市場7月8、9日的檢驗，及細節怎進行，並針對一些新的個案會不會影響到其他地方。