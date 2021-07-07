就讀國立嘉義特殊教育學校高二的張姓學生，近日因疫情停課，但因實在太想念學校了，昨6日從台南市白河區住家，獨自騎單車要到30公里遠的嘉義市上學，卻因體力不支倒在台一線水上段路旁，嘉義縣警察局水上分局水上派出所獲報後，還特地請貨車幫忙載運腳踏車，把愛上學的張生平安送回家。

水上派出所6日中午約12點左右，接獲民眾報案，表示一名10多歲少年倒臥在台一線路邊，員警將他載回派出所，追問下才發現少年想回學校上課，竟趁著阿公阿嬤午睡，獨自從台南白河出發，想要騎車到30公里遠的嘉義特殊學校，結果天氣太熱了，加上口渴，最後體力不支倒在路邊。

水上派出所所長張永龍與同仁先請友人幫忙，出動貨車載運張生的腳踏車，再開警車送張生回家，一看到孫子平安歸來，張生的阿公、阿婆十分高興，說孫子是唐氏症患者，他們正發愁找不到孫子，就看到員警送他回家，十分感謝警方的協助。