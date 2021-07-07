「查個菜譜，需要查看手機裡的照片？」、「看個電影，要允許錄音？」大陸長期以來APP過度收集個資、強索使用者授權問題受到詬病，深圳市人大常委會6日網站公布《深圳經濟特區數據條例》，規範APP「不全面授權就不給用」、強制廣告推薦等問題，除非必要不得強制用戶授權如人臉識別，並從2022年1月1日起實施。此規範一堆出立即登上微博熱搜，不少大陸網友紛紛表示「建議全大陸推廣」。

同時對App不正當的大數據「殺熟」行為，該《條例》也規定相應法律責任，違反拒不改正的處5萬元（人民幣，下同）以上、50萬元以下罰款，情節嚴重處上年度營業額5％以下罰款，最高不超過5000萬元。

根據每日經濟新聞報導，大陸網民數量已達9億人之多，應用程式數量數百萬個。長期以來APP過度收集個資、強索使用者授權受到詬病。針對該問題，深圳最新發布的《條例》確立以「告知－同意」的個資處理規則，應在事先充分告知前提下取得個人同意，App業者應提供撤回途徑，且不得進行不合理限制或附加不合理條件。

該《條例》也專門規定，App業者不得以自然人不同意處理個人資料為由，拒絕提供核心功能或服務。但為提供核心功能或服務必需授權除外。