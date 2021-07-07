包庭政（右）2個月前與未婚妻元元登記結婚成功。（包庭政提供）

包偉銘的30歲兒子包庭政在年初向交往1年多的25歲女友元元求婚成功，據悉，包庭政在2個月前已低調與女友登記結婚，對此，包庭政7日證實2人已順利登記完成，「在年初求婚時，就已經跟雙方家長提及今年會先登記，等疫情結束再補辦宴會，所以一切均是計畫內的決定。」包偉銘則是低調回應：「你們怎麼會知道，太厲害了，謝謝關心。」

因為疫情影響，包庭政預計明年舉辦婚禮，而包偉銘當初一聽到兒子登記結婚，驚訝：「該不會我要當阿公了吧。」老婆劉依純也笑虧：「不要猜，去問兒子就知道了。」至於是雙喜臨門？包庭政笑說做人計畫目前先緩緩，正努力拼事業，「未來若有了小孩，那可是需要一筆花費的」，加上他因為受父親影響，希望與老婆先享受婚後的幸福生活。

包庭政也表示登記結婚的日子是特別請南部的友人介紹師傅合的，「另外私心也是為了好記，因為鄰近母親節，以後不會因為遺忘紀念日，而被罵」，包庭政憶起當天凌晨從南部出發，前一點想早點休息，但因為心情興奮，只睡了4個小時驅車趕上台北，加上當時還沒有三級警戒，但為了防疫，他們沿路連休息站都沒停直達台北，「因為第一次相遇由朋友介紹就是在信義區，所以選擇信義區完成登記大事。」

包偉銘很開心兒子結婚長大、獨立自主，心情非常開心、欣慰，「因為從小帶著庭政從幼兒、少年一直到叛逆時期然後到大學當兵進入社會一路走來看著他成長。」並感嘆：「我已經可以放下擔憂的心，因為他已經成立自己的家庭從人夫一直將來會為人父。」開心向兒子喊話：「祝福一切都如意，也很有責任也很有擔當的成年人，永遠永遠支持你的爸爸。」

包偉銘（右）日前歡慶生日，老婆劉依純送上給驚喜大餐。（翰森娛樂提供）