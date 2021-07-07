最近大陸雍禾醫療向港交所提交上市申請，資本市場將迎「中國植髮第一股」，引發對民營植髮機構關注。實際觀察2020年大陸毛髮困擾人群約2.5億、平均脫髮年齡為30.1歲，目前接受植髮服務民眾相對較少。但從近年數據來看，2016年大陸植髮市場規模僅58億元（人民幣，下同），2020年增長至134億元，換算年複合增長率為23.4％，預計2025、2030年行業規模分別可達378億元和756億元。

根據Frost＆Sullivan數據顯示，2020年大陸植髮手術約51.6萬例，假設客單價年增長率約10％，估測2010至2020年累計植髮手術約250萬例，按此計算脫髮人群植髮率約為1％，市場潛力不小。

據網易新聞引述艾媒諮詢數據，大陸脫髮人群總數達到2.5億人，平均脫髮年齡為30.1歲，相比上一代人提前20年。對應「80後」、「90後」已經成為脫髮主力軍，且該世代更加重視外表，對脫髮的解決意願較高。

目前大陸國內植髮行業以民營機構為主，市占率高達約85％。公立醫院植髮科占比約在15％。進一步觀察大陸全國性的連鎖植髮機構有4家，包含正目標上市的雍禾，還有碧蓮盛、科發源（大麥）和新生（莆田系）等4家領先業者，合計市占率為23.9％，其中2020年雍禾市占率約為11％、處於龍頭地位。