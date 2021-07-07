隨著全球響應淨零碳排倡議，企業紛紛宣示採購綠色能源，加速帶動再生能源的需求，尤其臺灣風場條件優異具有成為亞太離岸風電領導市場的潛力。在經濟部能源局及英國在台辦事處支持下，工研院日與英國離岸再生能源整合開發中心（Offshore Renewable Energy Catapult；ORE Catapult）攜手簽署「離岸風電產業與技術合作及資訊交流合作備忘錄（MOU）」，針對臺灣離岸風電運維技術應用進行創新計畫（The Innovation Programme），借鏡全球離岸風電安裝容量最高的英國經驗，透過技術交流強化科研量能，為健全離岸風電產業生態系挹注一劑強心針，搶攻百億本土風電運維市場。

據全球能源產業研究機構Wood Mackenzie指出，2028年全球離岸風場運維市場將達新臺幣3905億元，臺灣則上看新臺幣302.4億元。此次簽署合作備忘錄，臺英攜手進行創新計畫並成立聯合工作小組，聚焦風機、海纜設備、電力設施等項目，藉導入AI人工智慧及大數據分析等創新技術，促使離岸風電運維邁向自動化、數位化、智能化，達到降低能源成本，期望促進技術落地，帶動產業蓬勃發展。

經濟部能源局局長游振偉表示，推動離岸風電是臺灣當前重點發展方向之一，政府不僅致力推動政策，亦鼓勵各種相關學術研究與技術研發，以期能達成能源轉型之目標以及成為亞洲離岸風電樞紐。

工研院院長劉文雄指出，隨著各國經濟發展，全球對能源的需求持續增加，臺灣也積極發展再生能源，期望提高能源自主性。自從我2019年赴英拜訪離岸再生能源整合開發中心後，雙方後已持續2年的合作，未來臺灣風場逐漸建置完畢，無論是風場資訊整合、創新技術或是產業的推動，都期望納入更多國際角度的建議和經驗。

工研院綠能與環境研究所副所長鄭名山指出，2019年臺灣第一座海洋離岸風場完工，從風場併網商轉的一刻起，代表正式邁入至少長達15年的運維期，因此，掌握運維技術與趨勢格外關鍵；再加上臺灣氣候與歐洲迥異，夏季高溫多雨、冬季季風強勁，海域條件亦不同。過去兩年來，工研院與英國離岸再生能源整合開發中心針對國際離岸技術趨勢與臺灣技術發展潛能進行研究，發掘許多能深入的技術層面，未來將攜手發展適切臺灣之技術，以達到降低風電運維成本與提升運轉效率的目標。