永大(1507)新任董事長長島真今天指出，永大是否私有化(下市)目前無法代日立製作所回答相關問題。

原本當初日立收購永大，目標是將永大百分之百收購並下市，不過，隨著環境變化，今天股東會中，有小股東關心私有化進度，總經理蔡尚育指出，若有重大訊息會揭露，可參閱公開資訊觀測站相關資訊，並沒有正面回應；長島真股東會後也回應，兩年前日立製作所對永大公開收購，那時是無上限公開收購，但現在他是永大董事長，無法代表回答相關問題。

寶佳在確定失去經營權後，也降低對永大持股，並將股權出售給日立，目前，日立持股永大71.11％，寶佳集團包括林家宏、和築投資、和發國際持股降到7.86％。寶佳集團每年約有300到400台訂單給永大，長島真期待關係繼續維持。

對於寶佳集團增加永大子公司永彰(4523)持股，長島真指出，永彰的事業體與永大沒有直接關係，寶佳買永大應該有想法，現在永大對永彰持股降到2成以下，今後會繼續觀察永彰發展。