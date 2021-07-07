對於白宮印太事務協調官坎貝爾說，美國支持台灣尊嚴，維持台美堅實的非官方關係，不支持台獨，國民黨表示，台海當前情勢已受「中共或武、台灣或獨」的影響，民進黨政府應對國家定位、兩岸關係清楚表態，避免激化地區緊張，也應在堅持中華民國主權與相關權益不容侵犯的前提下，反對任何武力侵擾，歡迎任何有利於地區穩定的措施。

日本副首相兼財務大臣麻生太郎5日於東京演講，稱中共當局若侵犯台灣，日本政府將認定是安全保障法相關的「存亡危機事態」，有可能行使受限的集體自衛權，屆時美日須共同防衛台灣；隔天，美國白宮印太事務協調官坎貝爾參加紐約智庫亞洲協會線上對談，說美國支持與台灣維持緊密的非官方關係，也支持台灣的國際尊嚴，但不支持台灣獨立。

對此，國民黨認為，美國拜登政府延續過去美國立場，不支持台灣獨立，民進黨政府不應等閒視之，而應正視背後所傳遞的強烈政治訊號；美國國家情報總監海恩斯早在4月美國國會證詞中，便已提到台灣更加堅定走向獨立，對美國而言將是逐漸升高的挑戰，因此民進黨及其政府對此必須誠實說明，全面執政5年多來，面對美國與中國大陸的巨大影響，台獨這條路到底走不走得下去？

國民黨強調，民進黨政府必須精確判讀美國當前複雜的對「中」政策，避免一廂情願式的戰略誤判；拜登政府對中共當局強調「該競爭就競爭、可合作就合作、該對抗就對抗」，並非一昧「抗『中』」，所以民進黨政府應揚棄那種炒短線的思維與外交操作，認真、務實地面對美「中」關係與兩岸關係。

國民黨提到，過去兩岸交流合作，例如文書驗證、兩岸經濟合作架構協議（ECFA）、共同打擊犯罪協議等，都是在顧及我方尊嚴、政府不推動台獨、兩岸官方彈性務實處理政治分歧等情況下才發生的，國民黨執政時期顧及國家的基本尊嚴，而且不會推動任何形式的台獨，此與美方釋放出的立場一致。

國民黨批評，民進黨從未放棄台獨的目標，不但侵蝕中華民國憲法下的政治基礎與社會共識，衝擊兩岸既有的政治對話基礎，更無法取信美國等關心兩岸關係的國家。

國民黨指出，台海「現狀」就是衝突可能性不減反增，情勢惡化今非昔比，台海若發生戰爭，將是「全輸」的局面，蔡英文總統之前說要維持現狀，但其政策並未協助維持2016年5月首次執政時的台海現狀，早已跳票。

國民黨強調，該黨堅持的最高政策指導原則之一，即是兩岸和平、台海避戰；主張的和平與避戰，並非投降主義，而是以台灣人民優先，兩岸平等協商，試圖管理衝突、化解衝突。

國民黨要求民進黨政府誠心回歸中華民國憲法及兩岸人民關係條例，例如「九二共識」或與其精神相符的兩岸對話政治基礎，更不應刻意地在邦交、台灣地位、教育等議題領域「去中（華民）國化」。

同時，國民黨也要求中共當局不應以軍機艦接近台灣附近水、空域，更不應在國際參與上排擠台灣，這將使兩岸關係不再惡化，其他國家對台海局勢會較為放心，符合多數國家的亞太利益。