台中7歲黃小弟遺體6日進行解剖，進一步釐清死因，黃爸爸在臉書心痛發文。（截自臉書）

台中7歲黃姓男童4月間遭何姓柔道教練與小四學長重摔27次，顱內出血昏迷70天，於6月29日不幸離世。台中地檢署昨（6）日解剖黃小弟遺體，採集相關檢體送法務部法醫研究所檢驗，若死因與傷害案件有關，將變更法條，以傷害致死罪起訴何姓教練。而黃小弟的爸爸，也同步在臉書PO文「椎心泣血！何XX不得好死」，以及一個大大的「X」字，宣洩喪子之痛。

黃小弟4月21日上柔道課遭重摔腦傷昏迷，與死神搏鬥70天，6月29日晚間在父母陪伴及同意下，拔管宣告不治。台中地檢署檢察官於6月4日依涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人對兒童傷害致重傷罪，起訴何姓教練；台中地院裁定何姓教練以新台幣10萬元交保。

台中地檢署昨對黃小弟遺體進行解剖，檢方指出，待法醫研究所鑑定報告出爐後，若判定死因與傷害案有關，將變更法條為傷害致死罪，合併在原已起訴的案件移交法院審理。

而在黃小弟進行解剖同時，黃爸爸也在臉書發文：「椎心泣血！何XX不得好死」，並配上一個大大的「X」字，可見喪子之痛難平。

眾多網友也紛紛安慰黃爸爸：「老天爺會收拾他的，只是時間早晚的問題」、「痛!但願時間能慢慢緩減黃爸爸和黃媽媽的痛!堅強的往前走!更但願法律能給已逝去的黃弟弟一個該有公道!」、「時機未到，咱們等著，牠也跑不掉的，爸爸加油」、「千萬要保重，千萬千萬要保重自己，這樣才有力氣幫帷帷討回公道，上天會站在你這邊的，善良的人總會得到老天的護佑，保重」。