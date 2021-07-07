身為監督中央政府的立委林昶佐，因護航執政黨種種行徑，引發萬華人怒火，發起「清林散昶」罷免行動。林昶佐日前上政論節目談及被罷免，直言「相信有一整套劇本，有境外勢力與境內協助的勢力，要讓萬華內部越亂越好」。罷昶團體痛批，大家已免疫這種轉移焦點方式，林不但沒道歉反省，反將發生的在地居民抹成境外勢力打手，「罷昶絕對會用最快速度展開！」

林昶佐在5日播出的政論節目中表示，他相信背後有股特別力量，且還有整套劇本，要讓萬華內部越亂越好，讓大家覺得都是執政黨的錯，對綠營用放大鏡、對藍營就不檢視，最好搞到萬華疫情第一線都跳腳，然後全都不是北市府的責任、全都是執政黨。

林昶佐還說，有人說他不支持調查諾富特機師3＋11，就無法洗清萬華汙名，他要說要洗清萬華汙名是北市府需要疫調出第一例，現在不去追市府疫調、硬扯機師，難怪美國當時送台灣疫苗時就講「有境外勢力與境內協助勢力，要把社會氣氛搞亂」，這就是認知作戰、烏賊戰。

「萬華被汙名時，你林昶佐沒講話，今天就不要再來貼萬華人標籤了！」罷昶團體表示，林昶佐甩鍋中央的疫情責任，推給北市，很奇怪林為何監督台北市長柯文哲比中央還多？林在政論節目講的那些話，再度惹火中正、萬華居民，但似乎也不意外，林面對罷免聲浪，沒道歉反省，繼續用對抗的姿態為自己辯護，甚至把準備站出來發聲的在地居民，抹成境外勢力打手。

罷昶團體說，大家已對這種轉移焦點的方式免疫了，「被你騙1次，難道會再騙第2次嗎？」看看林是怎對待選舉幫過的柯文哲和環南市場自治會長林勝東，「還需要別人來告訴我們，林昶佐夠不夠格當民意代表、代表我們發聲嗎？」

「罷免林昶佐運動絕對會以最快的速度展開！」罷昶團體說，現在超過50位中正萬華區各行各業的小老闆、工程師、學生、律師、工程師、經理，還有協會理事長等，都已填完詳盡的報名表單，在地也有許多議員和里長已表達願意提供收集連署書的各項協助，團隊正密切溝通協調當中，每天都有新進度，每天都有新夥伴加入，一起努力攜手邁向「清林散昶 ！」