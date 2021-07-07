今年39歲的大陸女星范冰冰，過去事業、愛情兩得意，曾說過「我就是豪門」的她，因霸氣形象被暱稱為「范爺」但2018年因捲入「陰陽合同」逃稅風波，不但一度遭當局封殺，還與未婚夫李晨分手，也因被列為「劣跡藝人」而難以恢復往日風光，但她動作頻頻，不放過任何露臉機會，感情上也是如此，本被外界猜測很可能與李晨復合的范冰冰，近日被拍到深夜跟小自己10歲的直播界巨星李佳琦同行，引發議論。

范冰冰與李晨因合作《武媚娘傳奇》結緣，在爆出逃稅風波前，兩人交往了4年多，期間李晨也對范冰冰浪漫求婚，兩人本已規劃了婚禮要牽手一生，不料陰陽合同事件爆發，范冰冰一度人間蒸發，事業重創，2019年6月她在微博宣布情逝，李晨也發文證實，但兩人之後都沒傳出戀情，范冰冰又曾坦言是怕牽連對方才忍痛喊切，因此外界一度瘋傳兩人復合可能性很高。

范冰冰近日被拍到深夜與男子相會，對方竟是直播巨星李佳琦，小了她整整10歲。(翻攝自李佳琦微博)

范冰冰在接受當局處分後復出，為了回歸演藝圈，對邀約幾乎來者不拒，外國時尚雜誌舉辦的活動也響應，慈善公益也不會因演藝工作減少而少做，也積極在微博開直播帶貨，任何工作都拚盡全力，如今即便還沒能恢復往日風光，但在各大國際時尚雜誌，仍經常看見范冰冰的身影，足見其影響力。

近日，范冰冰被大陸娛樂八卦號「推理君江小宴」直擊，深夜4點多還在外聚會，身旁不是李晨，而是一名小鮮肉，一查證，男方竟是直播巨星李佳琦，兩人一同從上海某餐廳走出，身後有各自的助理跟著，兩人有說有笑，關係十分融洽，男方還目送范冰冰的車開走，才自行離開，很是紳士。

影片曝光後，比起猜測兩人之間是否有什麼情愫，眾人更偏向他們可能未來有新的合作，因為范冰冰有個人美妝品牌FAN BEAUTY，招牌商品就是她最愛的面膜，因此粉絲超興奮，紛紛跟李佳琦喊話「快讓冰冰女神出來吧，真的好想她呀」、「兩人我都好喜歡好喜歡，真的好希望他們還有後續的合作」，直呼演藝圈沒有范冰冰，實在少了好多樂趣。